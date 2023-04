Depuis qu'Elon Musk a pris les rênes de Twitter, la plateforme de médias sociaux a connu un changement notable dans sa politique de modération de contenus, en particulier concernant les médias soutenus par la Russie et la Chine. Un rapport récent de Semafor indique que Twitter ne limite plus la portée de ces médias, en contradiction avec les politiques précédemment établies. Les étiquettes "Restez informé" ont également disparu, malgré leur mention dans la politique des médias affiliés à l'État de Twitter.

Par contre, Elon Musk a décidé dans le même temps de mentionner certains médias occidentaux comme « média affilié à l'État américain », une première en occident où les plateformes associent directement les médias occidentaux comme médias indépendants. changement de politique coïncide avec le remaniement des équipes de confiance et de sécurité de la plateforme, suite au licenciement de plusieurs membres et à la démission de l'ancien chef du département, Yoel Roth. Des experts ont souligné une augmentation du discours de haine sur le site et des difficultés pour lutter contre l'usurpation d'identité depuis ces changements.

Certains analystes suggèrent que la nouvelle approche de Twitter pourrait être liée aux investissements d'Elon Musk en Chine, où Tesla possède d'importantes opérations. Malgré les controverses que cela suscite, il semble que Musk continue de défendre la liberté d'expression sur Internet, y compris en permettant aux médias soutenus par la Russie et la Chine de s'exprimer librement sur la plateforme.