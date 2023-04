Ce mardi, le patron du Service de sécurité fédéral russe (FSB), Alexandre Bortnikov, a accusé mardi l'Ukraine et les pays occidentaux d'essayer d'inciter les Russes à la rébellion armée et au sabotage alors que la guerre qui a démarré en Ukraine en Février de l'année dernière se poursuit. C'est l'information rapportée par plusieurs médias occidentaux dont RTBF ce mardi. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et l'Occident, alors que les combats en Ukraine se sont intensifiés ces derniers mois.

Selon Alexandre Bortnikov, les services de sécurité ukrainiens et leurs patrons occidentaux ont lancé une campagne agressive visant à recruter des Russes, en particulier la jeune génération, pour les impliquer dans des activités subversives, terroristes et extrémistes en Russie. Cette campagne idéologique et de recrutement vise à inciter les citoyens russes à prendre les armes contre le gouvernement et à saboter les infrastructures russes. Cette nouvelle accusation d'incitation à la rébellion armée et au sabotage en Russie est un nouveau développement dans les tensions entre la Russie et l'Ukraine.

Pour rappel, en fin d'année dernière, le FSB avait affirmé avoir tué quatre «saboteurs» ukrainiens. «À l’issue d'affrontements armés le 25 décembre, quatre saboteurs ont été éliminés lors d'une tentative de pénétrer sur le territoire de la région de Briansk depuis l'Ukraine», avait indiqué le FSB, selon plusieurs agences de presse russes comme nous l'avons rapporté dans notre article à l'époque.