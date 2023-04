Un homme fait la une de la presse américaine, suite à un crime qu’il a commis. Selon les informations rapportées par le site LawandCrime, le mis en cause, Pedro Grajalez, âgé de 52 ans, a tué sa femme Nilda Rivera, âgée de 57 ans. Le quinquagénaire s’est lui-même rendu à la police, le dimanche 16 avril 2023, et a avoué son meurtre. Il a confié avoir agi ainsi, parce qu’il a découvert que sa femme a une relation extra-conjugale avec un autre homme. Pedro Grajalez a immédiatement été arrêté après avoir confié son crime. Il a été placé en garde à vue et est inculpé d’un chef d’accusation pour le meurtre de sa femme.

Il prévoyait de la tuer depuis quelques jours

Après avoir informé les agents de police qu’il avait poignardé sa femme, il a montré la photo du corps de la victime à un policier. « Grajalez a ensuite montré à l'officier de police de Hartford, Alexander Oralaza, une photographie sur son téléphone portable d'une femme avec plusieurs coups de couteau » mentionne l’affidavit qui souligne que : « l'agent Oralaza a demandé à Grajalez où se trouvait la femme et il a déclaré qu'elle se trouvait dans un véhicule à l'extérieur du département de police ». Notons que le document indique que Pedro Grajalez prévoyait de tuer sa femme depuis quelques jours.

Il a également confié avoir envoyé la photo du cadavre de sa femme à l’amant de celle-ci. Rappelons que ce n’est pas la première fois que ce type de meurtre fait la une des journaux. En janvier dernier, un père de famille avait tué sa femme qui voulait divorcer, ainsi que leurs cinq enfants. D’après la presse américaine, la tuerie avait eu lieu dans la municipalité d’Enoch City, dans l’Utah. C'étaient les forces de l’ordre qui avaient fait la découverte, le mercredi 04 janvier 2023, alors qu’ils faisaient un contrôle. Dans une interview accordée au média américain USA Today, la police d’Enoch City a déclaré que « Les preuves suggèrent que le suspect s'est suicidé après avoir tué sept autres personnes dans la maison ».