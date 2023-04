Le Dalaï Lama est une figure importante dans le monde spirituel et politique, reconnu pour son engagement en faveur de la paix et de la non-violence. Ces derniers jours, un scandale a éclaté après la diffusion sur la toile d'une vidéo devenu virale. L'incident survenu le 28 février dernier a créé un scandale et une onde de choc. Dans la vidéo devenue virale, on voit le Dalaï Lama demander à un enfant de sucer sa langue après lui avoir fait un bisou sur la bouche. Cette scène a choqué de nombreuses personnes. Face à la polémique, le Dalaï Lama a décidé de présenter ses excuses à travers un message posté sur Twitter le 10 avril 2023.

Dans ce message, il présente ses excuses au garçon et à sa famille, ainsi qu'à ses amis à travers le monde, pour le mal que ses paroles ont pu causer. Il explique également que sa façon de taquiner les gens est innocente et ludique, même en public et devant les caméras, et qu'il regrette profondément l'incident. "Un clip vidéo a circulé qui montre une rencontre récente au cours de laquelle un jeune garçon a demandé à Sa Sainteté le Dalaï Lama s'il pouvait lui faire un câlin. Sa Sainteté souhaite présenter ses excuses au garçon et à sa famille, ainsi qu'à ses nombreux amis à travers le monde, pour le mal que ses paroles ont pu causer", lit-on dans le message en anglais publié sur la page Twitter du Dalaï Lama.

Sa Sainteté taquine souvent les gens ...

"Sa Sainteté taquine souvent les gens qu'il rencontre de manière innocente et ludique, même en public et devant les caméras. Il regrette l'incident", conclu le message. Le Dalaï Lama est une figure qui incarne le respect dans le bouddhisme tibétain et dans l'histoire du Tibet. Il a toujours été très attaché à la protection de l'enfance, à la promotion de la non-violence et est considéré comme un sage. Ses paroles et ses actions ont inspiré des millions de personnes dans le monde, et il a reçu de nombreux prix et honneurs pour son travail.

🇮🇳 FLASH | Une vidéo du #DalaïLama fait polémique sur Internet. Il est filmé en train d’embrasser un garçon et d’essayer de lui toucher la langue lors d’une rencontre avec des élèves.

pic.twitter.com/EVoVwvBwYy — Cerfia (@CerfiaFR) April 7, 2023

Pour rappel dans le clip vidéo devenu viral on aperçoit un jeune garçon a demandé à Sa Sainteté le Dalaï Lama, personnalité spirituelle et politique majeure du bouddhisme tibétain, s'il pouvait lui faire un câlin. Le Dalaï Lama accepte la demande du garçon. Cependant, il va plus loin en lui faisant un bisou sur la bouche, avant de sortir sa langue et de demander au garçon de la sucer. Cette scène a donc été une grande surprise pour ses nombreux admirateurs et disciples dans le monde entier et a créé un véritable tollé.