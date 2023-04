Au Sénégal, les forces de l’ordre ont mis la main sur un couple de dealers de chanvre indien. Ils ont été écroués pour détention et trafic de chanvre indien. Leur arrestation a eu lieu à Thiaroye Azur en banlieue dakaroise. Selon les détails qui ont été apportés sur cette situation par « Les Echos », il s’agit d’un total de 117 kilogrammes de drogue saisis. L’opération a été menée par les éléments de la brigade de gendarmerie de la Zone franche industrielle de Mbao.

Ils ont mené cette opération tard dans la nuit sur la plage de Mbatal à Thiaroye Azur. Ils avaient été en effet informés de la livraison qui allait se faire quelques heures plus tôt. Ainsi, discrètement, ils se sont déplacés sur les lieux. Une pirogue transportait en effet les produits prohibés. On retient qu’à la vue des gendarmes, le piroguier a pris la fuite ainsi qu’un conducteur de taxi clando. Sur les lieux, un homme a été mis aux arrêts et embarqué dans le fourgon pour la gendarmerie.

Il a par la suite été conduit à son domicile où sa compagne aussi a été embarquée. Selon les précisions des médias, la femme était visiblement en train d’attendre le mis en cause pour réceptionner le colis. La maison servirait de lieu de dissimulation du produit. Une fois aux mains des forces de l’ordre, ils ont avoué que la drogue provient de Kafountine en Casamance.