Un décès récent au Sénégal suscite des inquiétudes quant à une possible épidémie de fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC), une maladie virale similaire à Ebola. La maladie, qui présente un taux de mortalité élevé, est transmise par les tiques et le bétail, et la transmission d'humain à humain est possible par contact avec le sang et les fluides corporels. Le Ministère de la Santé du Sénégal a signalé le premier cas confirmé de FHCC cette année le 21 avril.

L'homme de 35 ans a présenté des symptômes similaires à ceux de la grippe, notamment de la fièvre, et a été testé pour la maladie après avoir commencé à saigner de manière incontrôlable. Il est décédé le 22 avril. Les principaux vecteurs du virus de la FHCC sont les tiques du genre Hyalomma, qui ne sont pas présentes au Royaume-Uni, et le virus n'y a jamais été détecté par une tique.

La dernière épidémie signalée de FHCC s'est produite en Ouganda entre juin 2022 et janvier 2023. Pendant ce temps, l'Afrique est également aux prises avec une épidémie du virus Marburg, une autre maladie hémorragique. Les données officielles de la santé indiquent qu'au moins 35 cas et jusqu'à 32 décès (y compris les décès probables) ont été détectés depuis que l'épidémie de Marburg a été déclarée mi-février.

Les autorités sanitaires du Sénégal et des régions avoisinantes surveillent de près la situation pour prévenir une éventuelle épidémie. Avec la présence des virus de la FHCC et de Marburg sur le continent, il est crucial de sensibiliser et de promouvoir des mesures préventives pour protéger le public contre ces maladies mortelles.