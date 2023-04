L’opposant sénégalais Ousmane Sonko continue de faire la Une des médias de son pays. En effet, selon une publication de Dakar Actu, le leader du Pastef a confirmé la thèse relative à une tentative d’assassinat sur sa personne. Les événements mis en cause sont en lien avec sa présentation manu militari au tribunal le 16 mars dernier. Des analyses qui ont été effectuées à l’étranger ont révélé, selon l’homme politique, une « tentative d’assassinat ».

« Les résultats de ces analyses nous sont enfin parvenus. Ils confirment bien la tentative d’assassinat sur ma personne, perpétrée par des éléments des Forces de défense et de sécurité. Nous y reviendrons très bientôt dans le cadre d’une conférence de presse portant sur ce point et sur bien d’autres », a déclaré l’homme politique sénégalais. Il a également profité de l’occasion pour annoncer une action judiciaire internationale et politique en interne à cette tentative d’assassinat.

Rappelons que le 16 mars, la situation était tendue dans le pays à cause de ce procès qui opposait le maire de Ziguinchor au ministre Mame Mbaye Niang. En effet, le président du Pastef a été contraint de quitter manu militari son véhicule pour se rendre au tribunal. Cette situation n’a pas été du goût de ses soutiens qui ont attaqué les forces de l’ordre avec des jets de pierres. Les policiers ont riposté avec des gaz lacrymogènes. Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent en effet la scène d’une rare violence lors de cet affrontement.