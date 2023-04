La communauté musicale ivoirienne est en état de choc suite à la disparition inattendue et tragique d'un proche collaborateur du célèbre chanteur Serge Beynaud. Connu sous le pseudonyme de Dada, le danseur émérite a trouvé la mort au cours d'un accident survenu pendant le tournage d'un clip inédit de l'artiste. D'après les premières informations, Dada a été électrocuté lors du tournage, laissant une équipe et des admirateurs en détresse.

L'affliction et la compassion pour la famille de Dada ont rapidement envahi les fans et les proches, qui ont partagé leur soutien sur les réseaux sociaux. De nombreux messages poignants et souvenirs touchants ont été postés par ceux qui l'ont côtoyé et estimé. La perte brutale de Dada constitue un véritable choc pour Serge Beynaud et ses fans. Plusieurs collègues de l'artiste ont posté des messages de soutien sur la toile. Parmi ceux-ci, Bebi Philip, le célèbre arrangeur: «J’ose pas imaginer ce que Beynaud traverse actuellement! Courage à lui et condoléances à la famille éplorée»

Serge Beynaud est un chanteur, auteur-compositeur et producteur ivoirien, reconnu comme une figure incontournable de la musique coupé-décalé en Afrique de l'Ouest. Grâce à plusieurs opus à succès et des partenariats de renom, Beynaud a réussi à se faire une place sur la scène internationale. Le décès de Dada, un partenaire talentueux et engagé, marquera assurément l'artiste connu pour sa générosité et sa proximité envers ses collaborateurs.