La question de la réunification de Taïwan a été abordée lors d’une rencontre entre les chefs des diplomaties chinoise et allemande. Il s’agit là d’une occasion que le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a saisi pour dire ce que l’empire du milieu attend de l’Allemagne. Selon un communiqué de la diplomatie chinoise, publiée ce samedi 15 avril 2023, le ministre a dit espérer et croire que l’Allemagne soutiendra la « réunification pacifique » de la Chine avec Taïwan. Le chef de la diplomatie chinoise a tenu ces propos, lors d’un entretien avec son homologue allemand Annalena Baerbock, tout en rappelant que Pékin avait soutenu la réunification de l’Allemagne.

Pékin s’est toujours opposée à l’indépendance de Taïwan

« Pour maintenir la stabilité dans le détroit de Taïwan, il est nécessaire de s'opposer fermement aux activités séparatistes liées à "l'indépendance de Taïwan" » a indiqué Wang Yi, qui a estimé que la réunification est un élément important de l’ordre mondial de la période post-seconde guerre mondiale. Notons que la Chine a toujours montré son opposition à l’indépendance de Taïwan, qu’elle considère comme une de ses provinces. Il y a plus d’une semaine, elle avait affiché sa désapprobation concernant la proximité des États-Unis et Taïwan.

« La Chine est fermement opposée (...) à ce que le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, troisième personnage de l'administration américaine, rencontre Tsai Ing-wen », avait indiqué Mao Ning, porte-parole de la diplomatie chinoise, avant la rencontre entre la présidente taïwanaise, Tsai Ing-Wen et le chef républicain du Congrès américain Kevin McCarthy. « La Chine va suivre de près l'évolution de la situation et va défendre fermement sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale », avait-elle ajouté tout en faisant savoir que la puissance asiatique est déterminée à défendre très fermement sa souveraineté.