Le diabète, qui touche plus de 422 millions de personnes dans le monde, est une maladie chronique qui cause de graves problèmes de santé et peut même être mortelle. En particulier, le diabète de type 2, responsable de la majorité des cas, est souvent lié à un mode de vie sédentaire et à une alimentation déséquilibrée. Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont découvert que la consommation de thé et de café, en remplacement des boissons sucrées, pourrait aider les personnes atteintes de diabète à vivre plus longtemps en réduisant l'inflammation et en améliorant la santé cardiaque.

L'étude, menée par des chercheurs de l'Université de Harvard, a suivi les habitudes de consommation de plus de 15 000 personnes atteintes de diabète aux États-Unis pendant 18 ans. Les résultats ont montré que ceux qui buvaient jusqu'à six tasses de café par jour avaient un risque réduit de 26% de décès prématuré, tandis que ceux qui consommaient des quantités similaires de thé présentaient une baisse de 21% du risque de décès prématuré. Les participants qui ont choisi de boire de l'eau ou du lait faible en gras ont également tiré des bénéfices pour leur santé.

Le Dr Le Ma, chercheur principal de l'étude, a souligné l'importance des choix de boissons pour les personnes atteintes de diabète. Il a expliqué que le café contient des composés bénéfiques qui peuvent réduire l'inflammation, tandis que le thé est une bonne source de polyphénols, en particulier de catéchines, qui possèdent des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Ainsi, encourager la consommation de thé et de café chez les diabétiques pourrait contribuer à améliorer leur qualité de vie et à lutter contre les ravages de cette maladie qui touche des millions de personnes dans le monde.