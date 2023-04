Du 20 mai au 03 juin 2023, le Ghana accueillera la première édition de la Coupe des nations de l’Union des Fédérations Ouest africaines de la zone B des moins de 20 ans dames (CAN Ufoa-B U20 dames). Le 17 avril 2023, l’UFOA a procédé au tirage au sort. A cet effet, l’instance sous-régionale de football vient de rendre public le calendrier de la compétition. Les Amazones des moins de 20 ans du Bénin étant logées dans le groupe A avec la Côte d’Ivoire. Elles vont jouer le 20 mai 2023 le match d’ouverture au Baba Yara Stadium avec le pays organisateur, le Ghana.

Pour la 2ème journée, les Béninoises croiseront les crampons avec la Côte d’Ivoire le 23 mai 2023 et la 3ème journée c’est—à -dire le 27 mai 2023, la sélection nationale féminine du Bénin sera au repos. Par contre dans le groupe B, le 21 mai 2023, le Burkina Faso fera face au Togo et le Burkina Faso affrontera au Nigeria le 28 avril 2023. Ces deux rencontres principales s’annoncent explosives et sont considérées comme une finale à la lettre dans ce groupe B. À l’issue donc du premier tour, les deux équipes en tête de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales. Ces demi-finales se joueront en croisement le 31 Mai 2023. Quant aux matchs de classement et la finale, ils auront lieu le 03 Juin 2023.

Calendrier de la compétition (Heures en GMT)



Groupe A

1ère journée

20/05/23

14h : Ghana – Bénin (Baba Yara Stadium)

Côte d’Ivoire au repos

2ème journée

23/05/22

17h : Bénin – Côte d’Ivoire (Baba Yara Stadium)

Ghana au repos



3ème journée

27/05/23

15h : Côte d’Ivoire – Ghana (Baba Yara Stadium)

Bénin au repos



Groupe B

1ère journée

21/05/23

14h : Nigéria – Niger (Baba Yara Stadium)

17h : Burkina Faso – Togo (Baba Yara Stadium)

2ème journée

24/05/23

14h : Niger – Burkina Faso (Baba Yara Stadium)

17h : Togo – Nigeria (Baba Yara Stadium)

3ème journée

28/04/23

15h

Togo – Niger (Baba Yara Stadium)

Nigéria – Burkina Faso (Paa Joe Stadium)