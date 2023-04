L’ancien président américain Donald Trump veut reprendre le pouvoir à la Maison Blanche. Il l’a encore fait savoir, hier jeudi 27 avril 2023, lors d’un meeting, tout en lançant des piques à l’actuel chef de l’État américain Joe Biden. « Mardi, Joe Biden a officiellement déclaré qu'il voulait quatre années désastreuses de plus » à la tête des États-Unis, a déclaré le milliardaire républicain face à ses partisans à Manchester, dans le New Hampshire. Tout en promettant de reprendre le contrôle de la Maison Blanche, l’ancien président américain a déclaré : « Nous allons écraser Joe Biden ».

« Pire président de l’histoire américaine »

Pour Donald Trump, Joe Biden « est en train de s’écrouler » dans les sondages. Notons que ce n’est pas la première fois que l’homme d’affaires s’en prend à Joe Biden. Il y a quelques jours, il avait qualifié ce dernier de « pire président de l’histoire américaine ». Aussi, avait-il appelé ses partisans à faire un don à sa propre campagne pour vaincre l’actuel président américain et « sauver l'Amérique ». Dans un communiqué publié par Donald Trump, l’ex-président a souligné que les soutiens financiers de Biden dépensent plusieurs millions de dollars pour sa campagne et maintenir leur « marionnette corrompue » à la Maison-Blanche.

Pour rappel, hors des États-Unis, la décision de Joe Biden de se présenter une fois de plus à sa propre réélection a fait réagir. Ainsi, le vice-président du conseil de sécurité et ancien président de la Russie, Dmitri Medvedev, a qualifié Joe Biden de « grand-père désespéré » et de « sénile ». « Biden a pris sa décision. Un grand-père désespéré », avait écrit l'ancien président Dmitri Medvedev sur l'application Telegram. « Si j'étais à la place de l'armée américaine, je créerais immédiatement une fausse valise avec de faux codes nucléaires au cas où il gagnerait [l'élection], afin d'éviter des conséquences irréparables » avait-il ajouté.