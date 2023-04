L’ancien président des États-Unis a appelé les élus républicains à suspendre le financement du ministère de la Justice et du FBI. C’est ce qu’il a déclaré mercredi sur son réseau Truth Social. "Les élus républicains au Congrès devraient suspendre le financement du ministère de la Justice et du FBI tant qu’ils ne retrouvent pas leurs esprits", a écrit Donald Trump. Selon lui, les démocrates "utilisent les forces de l’ordre comme une arme et abusent de leur pouvoir" pour s’ingérer dans le processus électoral.

Le 30 mars, un grand jury de New York a inculpé M. Trump pour falsification de documents financiers par l'Organisation Trump en lien avec le versement d'argent à Stormy Daniels. Selon l'acte d'accusation publié mardi, M. Trump est inculpé pour 34 charges de falsification de documents financiers. Selon certains médias, chaque chef d'accusation est passible d'une peine maximale de quatre ans de prison. M. Trump a été brièvement arrêté pendant environ deux heures dans le palais de justice de Manhattan avant d'être relâché et de quitter New York par avion pour la Floride. (Tass)