En voulant quitter la Tunisie suite aux violences dont sont victimes les africains noirs dans ce pays, 21 sénégalais ont perdu la vie dans un naufrage. Le bateau qui transportait 38 personnes originaires d'Afrique subsaharienne a connu un naufrage en quittant la région de Sfax pour les côtes italiennes. Parmi les personnes à bord du bateau, quatre ont été sauvées. Une famille composée de quatre personnes a malheureusement perdu la vie dans ce drame.

Serigne Modou Diop, sa femme Mame Diarra Diatta et leurs deux enfants se sont tous éteints dans le naufrage en Tunisie alors qu'ils voulaient se rendre en Espagne. ‹‹ Le père de famille est originaire de Ngaye Mekhé. Il a connu en Tunisie son épouse Mame Diarra Diatta originaire de Kabrousse en Casamance ››, informe la presse sénégalaise.

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale le 21 février dernier, le président Tunisien Kaïs Saïed a déclaré que « des hordes d’immigrés clandestins provenant d’Afrique subsaharienne » ont déferlé sur la Tunisie et sont à l’origine « de violences, de crimes et d’actes inacceptables ». Il a ajouté que c’est une situation anormale qui s’inscrit dans le cadre d’un plan criminel conçu dans le but de « métamorphoser la composition démographique de la Tunisie » et de la transformer « seulement en un État africain qui n’appartient plus au monde arabo-islamique ». Ses propos constituent le point de départ d'une série de violences racistes infligées aux africains noirs, sans aucune distinction.