La mort est une réalité inévitable, mais elle peut être particulièrement douloureuse lorsqu'elle frappe une famille de manière si tragique. C'est le cas de la famille du Dr Barde Luka Yelwa et de sa femme Godiya, qui sont tous deux décédés à deux jours d'intervalle. Le Dr Yelwa était un conférencier du département de biologie du Umar Suleiman College of Education Gashua, dans l'État de Yobe, au Nigéria. Selon nos recoupements d'informations, le Dr Yelwa est décédé le jeudi 20 avril 2023 des suites d'une crise cardiaque à l'hôpital où il soignait sa femme malade. Deux jours après sa mort, précisément le samedi 22 avril, sa femme est également décédée.

Le couple laisse derrière lui deux enfants, une fille de 5 ans et un garçon de 2 ans. Le Dr Yelwa avait obtenu son doctorat il y a seulement quelques semaines. Le décès soudain de ce couple a choqué leur famille, leurs amis et leurs collègues. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de condoléances et d'hommages pour le couple. Le camarade Joeman Joseph a partagé sa tristesse sur les réseaux sociaux en écrivant : "Nous avons parlé il y a quelques jours seulement après votre doctorat. accomplissement sans savoir que c'est le dernier moment où je n'entendrai plus jamais parler de vous".

TRAGEDY: Husband and Wife Dies Two Days Apart, Leaving Their Two Young Children



Dr Barde Luka Yelwa, a Lecturer of Biology Department at Umar Suleiman College of Education Gashua, Yobe state, died last Thursday,. pic.twitter.com/0JsC14XEGp — Abubakar N. Beli (@Abubeli) April 24, 2023

L'enterrement du Dr et de Mme Barde Luka Yelwa a été reporté à ce jour lundi 24 avril 2023 à 10h00 heure locale, et l'inhumation aura lieu au village de Dagare, à 10 km le long de la route Bauchi-Jos. Le décès de ce couple laisse un grand vide dans la vie de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues et de leur communauté. Leur départ soudain rappelle à tous que la vie est fragile et précieuse. Leurs deux enfants ont besoin d'être soutenus dans leur deuil et auront certainement besoin d'aide pour faire face à l'avenir sans leurs parents.