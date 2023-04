En Italie, un jeune homme a tué par un ours alors qu’il faisait son jogging. Le drame serait intervenu depuis mercredi dans le Nord-est du pays. Le défunt ne serait âgé que de 26 ans. Il courrait dans une zone boisée et montagneuse non loin de son village de Caldes, dans la région du Trentin quand il a rencontré l’animal. Selon le récit de la situation qui a été fait par les médias, l’alerte a été donnée par sa famille qui a remarqué sa disparition. Le corps sans vie du jeune homme a été retrouvé dans un ravin.

Il avait des signes de blessures au cou, aux bras et au ventre. Sur sa dépouille, se trouvaient des traces de blessures d’un ours. Les médias italiens précisent que des analyses d’ADN seront réalisés dans les prochains jours pour identifier l’animal à l’origine de l’attaque. Selon des confidences qui ont été faites par une source proche de l’enquête, il s’agit bien de la première fois qu’une situation pareille se produit dans le pays.

Alors que cette situation a suscité la colère de certaines personnes qui réclament l’identification et l’abattage de l’animal, une association estime que la situation est causée par un manque d'actions de prévention des autorités. « L'homme n'est pas la cible de prédation de la part de l'ours, qui au contraire est un animal particulièrement craintif, se tenant à distance » de l'homme, a confié à l’Agence de Presse Française, Annamaria Procacci, de l'Association nationale pour la protection des animaux (Enpa).