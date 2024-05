Ce émirat veut déployer des taxis volants pour un rôle spécial

Ras Al Khaimah (DR)

Les pays arabes se positionnent de plus en plus comme des pionniers de l’innovation technologique. En Arabie Saoudite, le projet Neom, une mégapole futuriste, envisage d’intégrer des technologies avancées comme l’intelligence artificielle et des systèmes de transport hyperloop. Dubaï, quant à lui, expérimente déjà avec des drones taxis et des voitures autonomes pour renforcer son infrastructure de transport ultra-moderne. Ces initiatives soulignent une ambition régionale de mener dans la transformation numérique et technologique globale.

Au sein de cette dynamique innovante, Ras Al Khaimah, un émirat moins connu des Émirats arabes unis, prend des mesures audacieuses pour remodeler son secteur touristique. En s’associant à Skyports Infrastructure, cet émirat projette de lancer un service de taxis volants électriques, notamment des appareils eVTOL (véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux), dès 2027.

Ce nouveau moyen de transport aérien desservira des lieux emblématiques tels que Jebel Jais, le plus haut sommet de l’émirat, et Wadi Bih, le plus grand canyon du pays. En plus de réduire considérablement les temps de trajet, ce service vise à offrir une expérience touristique unique tout en respectant des normes environnementales élevées. Les premiers trajets, prévus pour 2027, transformeront l’accès à des attractions majeures, réduisant le temps de parcours entre l’île d’Al Marjan et Jebel Jais de près de 50 minutes.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du Plan Stratégique 2030 de Ras Al Khaimah, qui vise à attirer 3,5 millions de visiteurs annuellement. La mise en place de cette infrastructure de taxis volants électriques s’aligne sur les objectifs de développement durable de l’émirat et souligne son engagement envers la réduction des émissions de carbone dans le secteur des transports, responsable d’une part significative des émissions globales de gaz à effet de serre.

Esmaeel Hasan Al Blooshi, Directeur général de l’autorité de transport de Ras Al Khaimah, souligne l’importance de cette avancée : « Ce partenariat représente un moment clé dans notre démarche pour révolutionner les transports dans l’émirat. En introduisant la mobilité aérienne électrique, nous ne faisons pas que connecter les touristes à nos attractions ; nous forgeons également une voie durable pour l’avenir de Ras Al Khaimah.«

Ces efforts illustrent comment Ras Al Khaimah, tout en étant plus petit que ses voisins flamboyants comme Dubaï, n’en demeure pas moins ambitieux dans sa quête de devenir une destination touristique majeure qui respecte également les impératifs écologiques.