La police thaïlandaise a récemment arrêté Sararat Rangsiwuthaporn, une femme suspectée d'avoir assassiné 12 de ses proches en les empoisonnant au cyanure. L'accusée est enceinte de 4 mois selon la presse thaïlandaise. Les enquêtes ont commencé suite à la mort suspecte d'un de ses amis lors d'un voyage en sa compagnie. Les investigations ont ensuite révélé que Sararat pourrait être impliquée dans la mort de 11 autres personnes et que les meurtres auraient été commis pour des raisons financières. Sararat nie toutes les accusations et sa demande de libération sous caution a été refusée.

Les victimes présumées seraient décédées de la même manière, empoisonnées au cyanure. Les meurtres auraient débuté en 2020. Parmi les victimes identifiées, on compte l'ancien conjoint de Sararat ainsi que deux policières. L'enquête se penche également sur le petit-ami actuel de Sararat, un officier supérieur de la province de Ratchaburi, où l'une des victimes est décédée. Le couple s'est récemment séparé.

Selon les autorités, Sararat connaissait toutes les victimes et aurait été motivée par des gains financiers. Un exemple marquant est celui d'un ami qui lui avait prêté une somme importante d'argent et qui aurait été ciblé. Bien que cette personne ait survécu, d'autres victimes n'ont pas eu cette chance. Les familles des victimes ont également signalé la disparition de bijoux et d'argent.

La collecte de preuves s'annonce difficile, car certaines familles n'avaient pas soupçonné d'acte criminel au moment des décès et certains corps ont été incinérés. L'utilisation du cyanure en Thaïlande est strictement réglementée, et ceux qui y ont accès sans autorisation encourent deux ans de prison.