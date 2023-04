Le ministre de la Défense d'Israël, Yoav Gallant, a exprimé ses craintes quant à la possibilité d'une guerre sur plusieurs fronts dans la région du Moyen-Orient. Au cours d'un briefing avec des journalistes, Gallant a souligné que les conflits limités sont devenus obsolètes et que la menace iranienne s'étend de plus en plus dans la région. Israël est confronté à une nouvelle ère de sécurité avec des menaces potentielles dans tous les domaines simultanément.

Le Hezbollah basé au Liban, les groupes militants palestiniens opérant dans la bande de Gaza, et les milices soutenues par l'Iran dans la région sont les principales préoccupations pour Israël. Yoav Gallant a noté que l'Iran est la force motrice derrière la convergence des fronts anti-israéliens, en transférant des ressources, une idéologie, des connaissances et une formation à ses mandataires. L'augmentation du financement rend ces groupes de plus en plus dépendants de Téhéran, élargissant considérablement son influence régionale.

Yoav Gallant a également abordé la question du programme nucléaire iranien, avertissant que l'Iran est plus proche que jamais d'atteindre la capacité nucléaire militaire. Face à cette menace, Gallant a souligné la nécessité d'une action militaire ou d'une menace militaire crédible. Alors qu'Israël est occupé à traiter avec les mandataires de l'Iran, l'Iran se renforce économiquement et militairement, ce qui lui donne une marge d'action. C'est quelque chose qui devrait garder le monde entier et Israël éveillés la nuit, a ajouté le ministre de la Défense d'Israël.