Aux États-Unis, une mère de famille a étranglé son fils de 11 ans. Selon les précisions apportées sur cette information par le média américain New-York Post, la mère de famille aurait pour nom Ruth DiRienzo-Whitehead et est âgée de 50 ans. Elle est accusée du meurtre de son fils Matthew Whitehead retrouvé mort dans la maison dans la matinée de ce mardi.

À en croire le bureau du procureur du comté de Montgomery cité par le média américain, la mise en cause aurait confié aux enquêteurs que son fils de sixième année « pleurait toute la journée » à cause des problèmes financiers de la famille. Elle a reconnu avoir mis fin aux jours de son fils pour lui épargner une vie misérable. La police aurait été appelée par le père de l’enfant qu’il a constaté le décès de son fils dans la matinée du mardi.

L’époux aurait été intrigué par l’absence de sa compagne ainsi que de sa voiture. Le bureau du procureur indique qu’après mis un terme aux jours de son fils, la femme aurait conduit jusqu’à Cape May, New Jersey, où elle a conduit son SUV dans l'océan. Elle a été arrêtée par la police peu après. Elle est poursuivie pour meurtre au premier et au troisième degré, ainsi que de possession d'un instrument du crime. L’autopsie réalisée sur la dépouille de l’enfant révèle qu’il est décédé suite à un étranglement.