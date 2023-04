Olivia Naserian, une jeune femme de 24 ans comparaissait ce mercredi 26 avril devant la justice pour des faits qui défient l’entendement au Kenya. La femme est accusée pour le meurtre horrible de sa petite fille. Selon les récits de divers témoins, la petite Glory Njeri fut sauvagement poignardée par sa génitrice avant que cette dernière ne démembre son corps pour ensuite extirper son foie et le manger. Cette scène de film d’horreur a eu lieu le 23 avril dernier dans une zone résidentielle de Kitengela située à une trentaine de kilomètres de la capitale Nairobi. Les voisins qui ont assisté à cette expérience traumatisante n’en reviennent toujours pas.

Qu’est-ce qui a pu bien prendre Olivia Naserian à assassiner aussi sauvagement son enfant ? Lorsque la fillette hurlait de douleur, les voisins se sont précipités au niveau de la maison et la scène qu’ils ont découverte se laisse de tout commentaire. D’après les récits, Olivia Naserian était toute nue au moment des faits et elle récitait des paroles incompréhensibles pendant qu’elle mangeait le foie de la petite Glory. Un voisin a déclaré à la police avoir entendu la jeune femme proférée cs paroles : "Tu ne pleureras plus jamais, mon bébé… tu dormiras pour toujours. Je t’aime, ma fille". Un autre témoin a livré ceci : "La femme a mangé le foie de son bébé sous nos yeux. Elle a également retiré d’autres organes internes, comme les intestins et le cœur, avant de perdre connaissance". Les forces de police ont rapidement été alertées.

Ils ont alors interpellé Olivia Naserian avant de s’occuper du corps mutilé de la petite fille. Suite à sa comparution ce mercredi 26 avril, le juge a ordonné qu’elle reste en garde à vue pendant encore 10 jours, afin que la police poursuive son enquête sur l’assassinat de la fillette. La prochaine audience devrait se tenir le 8 mai. Le corps de la petite Glory fait l’objet d’une autopsie au niveau de la morgue de l’hôpital de Kitengela.