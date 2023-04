Une série de fuites de documents confidentiels américains concernant l'Ukraine, la Chine et le Moyen-Orient a récemment été mise en ligne, provoquant des remous, selon le New York Times. Plus de 100 textes, dont certains révélant des informations sensibles telles que les positions des forces autour de Bakhmout, ont été rendus publics sur des réseaux sociaux tels que Twitter. Les analystes estiment que ces fuites pourraient porter préjudice aux autorités américaines en raison de leur ampleur et de la nature des informations dévoilées.

Il ya quelques heures, le Pentagone avait lancé une enquête sur des fuites similaires concernant les plans des États-Unis et de l'OTAN pour soutenir l'armée ukrainienne dans une offensive contre les forces russes. Les documents divulgués incluaient notamment des renseignements sur les livraisons d'armes, les effectifs des troupes et les bataillons. Ils décrivaient également la préparation de neuf brigades ukrainiennes pour une contre-offensive de printemps, six d'entre elles devant être prêtes fin mars et les trois autres fin avril.

Cependant, Mikhaïl Podoliak, conseiller du chef du bureau présidentiel ukrainien, a démenti sur sa chaîne Telegram la véracité des informations divulguées. Selon lui, elles ne correspondent pas aux véritables intentions de Kiev. Alors que ces fuites suscitent des inquiétudes quant à leurs conséquences pour les autorités américaines, il se pourrait que les informations révélées ne soient pas toutes vraies.