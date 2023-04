C’est une autre tragédie, en lien avec les armes feu, qui fait la une de la presse aux États-Unis. Des policiers, appelés pour des violences conjugales, sont arrivés dans la mauvaise maison et ont tué son occupant. La presse américaine a fait savoir que le drame a eu lieu le mercredi 05 avril 2023, en pleine nuit devant une maison à Farmington, dans le Nouveau-Mexique. Ce n’est qu’hier, vendredi 14 avril 2023, que les images vidéo ont été publiées par la police. Les policiers avaient été appelés pour des violences conjugales, à une maison au numéro 5308 de l’avenue Valley View. Cependant, ils se sont rendus à la maison au numéro 5305.

Il est sorti avec une arme à la main

Les images captées par les caméras vidéo des policiers montrent l’homme du nom de Robert Dotson, qui sort de la maison avec une arme à la main. Il est immédiatement tué. Suite à cette erreur, la police du Nouveau-Mexique a indiqué ne pas être en mesure d’expliquer ce qu’il s’est passé et pourquoi les agents sont venus à la mauvaise adresse. Les images montrent, par la suite, la femme du défunt, à la porte d’entrée de la maison, qui a tiré des coups de feu en direction des policiers. Dans un communiqué, Steve Hebbe, chef de la police, a déclaré : « Comme chef de la police, je souhaite exprimer à quel point je suis désolé que cette tragédie se soit produite ».

Notons que les décès causés par les armes à feu sont récurrents aux USA. Il y a près d’un an, une analyse des données du CDC avait désigné les armes à feu comme principale cause de décès chez les enfants et les adolescents, en 2020. « L'augmentation de la mortalité liée aux armes à feu reflète une tendance à plus long terme et montre que nous continuons de ne pas protéger nos jeunes contre une cause de décès évitable... Au cours des 40 dernières années, et presque certainement avant cela, c'est la première fois que les blessures par arme à feu dépassent les accidents de la route chez les enfants » avait déclaré un co-auteur de l'étude, le professeur agrégé de recherche à l'Université de Michigan, Jason Goldstick.