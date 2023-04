Patrice Talon vient de se sortir à la surprise générale, trois de ses ministres de son gouvernement. Il s'agit de celui de la justice et de la législation, Séverin Quenum, celui de l'énergie et des mines, Jean-Claude Houssou et celui des transports Hervé Hehomey. Pourtant, il y a à peine quelques semaines, le chantre de la Rupture affichait ouvertement toute sa satisfaction pour « l’équipe qui gagne ». Qu’est-ce qui a pu changer en un si laps de temps ? C'est la fin d'une belle aventure pour trois ministres de l’équipe gouvernementale du président Patrice Talon.

