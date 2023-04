Le premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré dans une interview accordée à des médias étrangers ce jeudi 20 Avril 2023 que le Japon souhaite des relations « constructives et stables » avec la Chine. Dans cette interview, le Premier ministre japonais a appelé la Chine à se comporter de manière « responsable », ajoutant que le Japon continuerait à appeler la Chine à agir de manière responsable. Il a également souligné que les deux pays doivent faire des efforts pour établir une relation constructive et stable.

Fumio Kishida a déclaré que le Japon fait face à l'environnement sécuritaire le plus exigeant et le plus complexe depuis la guerre, ce qui rend la diplomatie proactive avec la Chine prioritaire. «Nous sommes confrontés à l'environnement sécuritaire le plus exigeant et le plus complexe depuis la guerre et ce qui doit être prioritaire, je crois, c'est une diplomatie proactive avec la Chine», a déclaré Fumio Kishida. «Nous continuerons à appeler la Chine à agir de manière responsable», poursuit le responsable nippon.

Les relations entre les deux pays se sont détériorées ces dernières années et en décembre dernier, le Japon a qualifié la Chine de « défi stratégique sans précédent à la paix et la stabilité du Japon », tout en annonçant une révision majeure de sa politique de sécurité, avec notamment une augmentation des dépenses de défense. La déclaration de Fumio Kishida montre que le Japon cherche à maintenir une relation constructive avec la Chine malgré ces défis. Cependant, le Premier ministre japonais a également souligné que la Chine doit être responsable dans ses actions.