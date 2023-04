Un drame a touché le Yémen, ce jeudi 20 avril 2023. Au moins 85 personnes sont décédées dans une bousculade, au cours d’une action caritative. Selon les informations de la presse internationale, la bousculade a eu lieu dans la nuit, dans la capitale yéménite Sanaa. Dans une école, plusieurs centaines de personnes s’étaient rassemblées pour recevoir une aide de 5.000 riyals, soit près de 8 dollars, distribuée par un commerçant. Par ailleurs, la bousculade a fait plusieurs centaines de blessés, dont une cinquantaine qui se trouve dans un état grave. Un responsable de la sécurité dans la capitale a fait savoir que trois commerçants ont été arrêtés.

Des personnes grimpaient les unes sur les autres

« Au moins 85 personnes ont été tuées, et plus de 322 ont été blessées » a-t-il également confié tout en ajoutant que plusieurs « enfants figurent parmi les personnes décédées ». Plusieurs images ont été diffusées par la chaîne de télévision Al Masirah TV et montrent une grande foule avec des personnes qui grimpaient les unes sur les autres, pour passer. Une autre vidéo montre des corps au sol. Par contre, des témoins ont déclaré que c'étaient des coups de feu qui ont entraîné la bousculade. Les autorités de la capitale yéménite ont estimé que le drame est dû à « l’excès de monde » dans la rue menant à l’école.

Elles ont également indiqué que les victimes ont été transportées dans les hôpitaux voisins, tout en annonçant avoir créé une commission qui se chargera d’enquêter sur les circonstances de l’accident. D’après Mohammed Ali al-Houthi, membre du Conseil politique suprême des rebelles houthis, de nombreuses personnes étaient entrées dans la Cour de l’école dès que les portes ont été ouvertes. « Quand les portes ont ouvert, la foule s'est précipitée dans les escaliers menant à la cour d'école où la distribution était prévue » a-t-il déclaré sur Twitter.