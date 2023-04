La visite du président sud-coréen Yoon Soek-Youl aux États-Unis, actuellement en cours, a été marquée par un accord sur le nucléaire avec le locataire de la Maison Blanche. En vertu de cet accord, les USA renforceront leur engagement militaire dans la péninsule coréenne. Cela passe notamment par le déploiement plus fréquent de moyens stratégiques et par la création d’un groupe consultatif nucléaire (NCG). Cet accord entre les deux pays a suscité la colère de la Corée du Nord qui a réagi par la voie de la sœur du dirigeant, Kim Yo-Jong. Trois jours après ledit accord, elle a estimé que celui-ci ne pourrait qu’aboutir à un « danger plus sérieux ».

Une « volonté d’agir la plus hostile et agressive »

Selon les propos rapportés par l’agence de presse nord-coréenne, KCNA, Kim Yo-Jung a déclaré que cet accord est une nouvelle preuve qui démontre une « volonté d’agir la plus hostile et agressive » vis-à-vis de la Corée du Nord. Aussi, a-t-elle souligné qu’une telle action ne fera qu’« exposer la paix et la sécurité dans l'Asie du Nord-est à un danger plus sérieux ». « Plus les ennemis sont résolus à mener des exercices de guerre nucléaire et déploient des moyens nucléaires à proximité de la péninsule coréenne, plus fort sera l'exercice de notre droit à la légitime défense, en directe proportion » a-t-elle ajouté.

Pour rappel, le président américain Joe Biden avait évoqué quelques jours plus tôt la réponse des USA face à une attaque nucléaire de Pyongyang. Lors d’une conférence de presse avec son homologue sud-coréen Yoon Seok-Youl, le locataire de la Maison Blanche avait mis en garde contre une attaque nucléaire visant les USA ou leurs alliés. Selon lui, cela mettrait fin à tout régime auteur d’une telle action. « Une attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis, leurs alliés ou leurs partenaires serait inacceptable et entraînerait la fin de tout régime qui entreprendrait une telle action » avait-il déclaré.