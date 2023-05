Titulaire d'un Bachelor en Intelligence artificielle, un jeune homme s'est retrouvé dans les mailles de la justice pour avoir volé du crédit GSM d'un réseau de téléphonie mobile au Bénin. Le mis en cause a comparu devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme lundi 22 mai dernier. Le dossier a été renvoyé au 26 juin 2023. Àgé d'environ 24 ans et doté d'un diplôme en Intelligence artificielle, un jeune homme a volé du crédit GSM dont la valeur est estimée à 16 millions de francs CFA.

Engagé dans une société qui a la charge de gérer les demandes d’achat de crédit des abonnés du réseau GSM, le jeune homme s'est servi de sa position dans le système informatique du réseau de téléphonie mobile MTN pour commettre du vol. Devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme ce lundi 22 mai dernier, le mis en cause a reconnu les faits. Cependant, il a indiqué avoir soutiré 06 millions FCFA de crédits GSM et non 16 millions francs CFA comme le dénoncent ses employeurs.

Le ministère public a requis 5 ans de prison ferme contre le jeune homme en plus du paiement d'une somme de 18 millions FCFA, conformément au code du numérique en cas de vol de données informatiques. La défense a demandé la clémence de la Cour en faveur du mis en cause pour une diminution de sa peine. L'avocat de l'accusé a avancé que les compétences du jeune homme en Intelligence artificielle peuvent être utiles au Bénin. Qu'il serait alors une perte pour le pays de maintenir cet homme derrière les barreaux pendant cinq ans. Le délibéré est renvoyé au 26 juin 2023.