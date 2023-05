C’est un moment joyeux pour une femme qui a donné naissance à des bébés, après avoir attendu des années. Il s’agit d’une femme âgée de 54 ans, qui a attendu plusieurs années pour être mère de famille. La concernée, dont le nom n’a pas été divulguée dans la presse, a partagé plusieurs moments heureux sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle a montré son ventre quand elle était enceinte, mais aussi les photos de ses triplés, trois garçons. Sur une autre vidéo, on peut voir ces derniers, qui ont grandi, jouer avec leur mère. Suite à la publication de ces vidéos, plusieurs internautes ont félicité la quinquagénaire.

« Le miracle est réel »

D’autres internautes l’ont, cependant, critiqué à cause de son âge. « Dieu est fidèle, à chaque femme qui fait confiance à Dieu pour ce cadeau, je prie pour que vous le receviez plus tôt que prévu. Le miracle est réel, je suppose que la raison pour laquelle elle nous a aussi montré son baby bump est de fermer la bouche des gens qui ne croient pas aux miracles avant qu'ils ne commencent à dire qu'elle a acheté les enfants » a notamment écrit, en commentaire, un internaute sur le réseau social. Notons que ce n’est pas la première fois qu’une femme d’un âge avancé fait la une de la presse au Nigéria, pour les enfants qu’elle a mis au monde.

En 2020, une femme âgée de 68 ans avait donné naissance à des jumeaux. Selon le Dr Adeyemi Okunowo de l’hôpital universitaire de l’État de Lagos, la naissance de ces derniers est un miracle. Aussi, n’avait-il pas manqué de souligner que le couple avait pris un grand risque à cause de l’âge avancé de la mère. Le père avait confié au média britannique, BBC, qu’il avait fallu 43 années et trois tentatives, In vitro vaines, avant d’avoir ces enfants. Cette question les avait obligés à se rendre au Royaume-Uni. Mais les tentatives infructueuses les ont contraints à retourner au Nigéria, où le cours de leur vie a par la suite changé.