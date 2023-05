Pour la plupart des gens, une alimentation équilibrée est essentielle pour maintenir une bonne santé. Pourtant, un homme en Iran, Gholamreza Ardeshiri, dit défier cette notion depuis près de deux décennies. Depuis juin 2006, Ardeshiri prétend ne pas avoir consommé de nourriture et se sustenter uniquement de boissons gazeuses. Cet homme d'âge moyen, qui répare la fibre de verre pour gagner sa vie et a réussi à envoyer ses deux filles à l'université, affirme ne ressentir aucune faim. Lorsqu'il se sent fatigué, la seule chose qui lui redonne de l'énergie sont les boissons gazeuses, comme le Pepsi qu'on le voit verser sur une photo.

Ce régime inhabituel a commencé à la suite d'une sensation étrange. Ardeshiri a déclaré : "J'avais l'impression qu'un objet comme un cheveu était dans ma bouche, je sentais que la tête de ce cheveu était dans ma bouche et l'extrémité dans mon estomac, peu importe ce que je faisais, il était impossible de retirer ce cheveu." Cette sensation persistante, comparable à une suffocation, l'a conduit à consulter de nombreux médecins, sans toutefois parvenir à un diagnostic clair.

Malgré l'aide d'un psychiatre, Ardeshiri n'a pas réussi à résoudre le mystère de sa condition. Sa famille a même cessé de manger devant lui, car la vue de la nourriture lui donne la nausée. En plus de son régime unique, Ardeshiri prétend dormir très peu, environ quatre heures par nuit, et consomme jusqu'à trois litres de soda par jour. Bien que cette situation soit inimaginable pour beaucoup, Ardeshiri continue de vivre sa vie de manière surprenante, alimentée uniquement par des boissons gazeuses.