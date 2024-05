Russie: cette position américaine qui ne va pas plaire 

Janet Yellen - Photo : Ina Fassbender/AFP via Getty Images

La guerre en Ukraine impose que de nouvelles sanctions et décisions. En effet, côté ukrainien et occidental, on cherche par tous les moyens à mettre des bâtons dans les roues de Moscou. Après une série de sanctions ou un embargo sur les ressources naturelles, une nouvelle annonce a été effectuée côté américain.

Interrogée, Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor (l’équivalent du ministre des Finances) a confirmé que des discussions allaient bientôt avoir lieu concernant les avoirs russes qui ont été gelés au début du conflit. Selon elle, cette thématique sera abordée au cours de la prochaine réunion du G7 Finances, prévue dans quelques heures. Ces fonds pourraient en fait être réutilisés pour financer l’effort de guerre ukrainien.

Les actifs russes, pour financer l’Ukraine ?

L’Ukraine fait aujourd’hui face à une véritable problématique en termes de financement. Si l’Occident fait tout ce qu’il peut pour l’aider, ce conflit est un gouffre financier et la communauté internationale a quelque peu de difficultés à matcher les demandes ukrainiennes. De fait, il faut trouver de nouvelles ressources pour accompagner Kiev et son armée dans son combat contre Moscou.

C’est à partir de ce jeudi que les ministres des Finances des pays du G7 se retrouveront du côté de Stresa, en Italie. Les échanges porteront ainsi lieu sur l’octroi éventuel d’un prêt de 50 milliards de dollars, garanti par les futurs bénéfices générés par les actifs russes immobilisés. Une idée qui semble plaire côté Transalpins. En effet, l’Italie s’est montrée ouverte à une idée qualifiée d’intéressante.

Une idée jugée « intéressante »

De nombreux détails doivent toutefois être discutés, notamment pour déterminer qui sera l’émetteur de la dette. S’agira-t-il des USA ? S’agira-t-il des USA et des pays membres du G7 ou des USA et de l’Union européenne ? Dans tous les cas, ce projet de financement, qui ne manquera pas de susciter le courroux de Moscou, ne sera officiellement annoncé (s’il doit l’être) qu’à partir de juin prochain.