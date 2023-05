Un tragique accident de voiture s'est produit en Caroline du Sud le week-end dernier, laissant une jeune mariée morte et son mari gravement blessé. Les mariés, Samantha et Aric Hutchinson, quittaient leur réception de mariage en chariot de golf lorsque leur véhicule a été percuté par une conductrice en état d'ivresse nommée Jamie Lee Komoroski. Les enquêteurs ont déclaré que Komoroski conduisait à plus de 100 km/h par heure et avait refusé de passer un test de sobriété sur le terrain. Après l'accident, Komoroski a exprimé le désir de se suicider à un officier de police à l'hôpital.

En conséquence, elle est placée sous surveillance pour prévenir toute tentative de suicide en prison. Komoroski a été inculpée de trois délits de conduite en état d'ivresse entraînant de graves lésions corporelles ou la mort, ainsi que d'un chef d'homicide involontaire. Elle est détenue sans caution en attendant la suite des événements. La famille et les amis des Hutchinsons sont sous le choc après cet accident tragique.

Les Hutchisons s'étaient mariés quelques heures avant le drame et leur mariage avait été décrit comme un événement joyeux et émouvant. Maintenant, les membres de la famille sont confrontés à la perte de Samantha et à la lutte d'Aric pour se remettre de ses blessures. Une collecte de fonds a été créée pour soutenir la famille Hutchinson dans cette période difficile.