Le nouveau président élu du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, prêtera serment le 29 mai. Ainsi, les démarches sont entrain d'être menées pour offrir à toute l'Afrique une scène digne du nom et ceci au plan sécuritaire. Pour y arriver, tous les secteurs concernés par l'investiture du nouveau président mettent les bouchées doubles. Bien que les résultats des élections ont été contestés par l'opposition de Peter Obi de Labor Party et Atiku du PDP, les préparatifs vont bon train pour un serment à la succession de Buhari.

Aux dernières nouvelles, le conseil présidentiel au Nigeria a entamé les démarches en vue de transfert de pouvoir du président sortant Mohamed Buhari et son successeur Tinubu Bola. Selon la directrice de communication Agba-Atta Victoria, le conseil présidentiel de transition rendra la gouvernance "confortable pour le nouveau président. Ce conseil installé le 14 février 2023 dernier est garant de la sécurité et a pour mission d'organiser la cérémonie de prestation de serment qui va se dérouler à Eagle Square à Abuja. Il faut aussi le dire, du côté du président Tinubu, conscient de la charge qui l'attend et surtout concernant la gestion du pays, il a entrepris plusieurs démarches dans une tournée en Europe.

Bola Tinubu a quitté le Nigeria pour l'Europe pour une visite de travail. Il devrait revenir au pays ce week-end pour les préparatifs de sa prestation de serment officielle en tant que 16e président du pays le 29 mai. "La relance de l'économie du pays constitue un élément majeur de l'agenda Renewed Hope de Bola Tinubu et ce voyage fait partie de ses efforts pour rétablir l'importance du Nigeria dans la chaîne économique mondiale et créer des opportunités d'autonomisation pour l'énorme population des jeunes du pays", ont fait savoir les médias du pays. En rappel, les résultats issus du scrutin ayant consacré la victoire de Bola Tinubu s'étaient présentés comme suit par la Commission électorale nationale indépendante du Nigéria (Inec), Bola Ahmed Tinubu (37 % des voix), candidat du Congrès des progressiste (APC), parti au pouvoir, a remporté l'élection présidentielle qui s'est tenue les 25 et 26 février, suivi par son rival du Parti démocratique du peuple (PDP), principal parti d'opposition, Atiku Abubakar (29 % des voix)