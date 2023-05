Le recours déposé par le Bénin contre le Rwanda quant à la participation du joueur rwandais, Kévin Muhiré pour le match N°108 lors de la 4ème journée des éliminatoires de la CAN a prospéré. Dans sa décision rendue publique ce 16 mai 2023, le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a sanctionné « le Rwanda de forfait pour le match N°108 comptant pour les éliminatoires de la CAN, Total Energies 2023 » et a déclaré ce match « perdu par pénalité 3-0 conformément à l’article 105 du Code Disciplinaire ». Le Jury a ensuite rejeté « toute autre réclamation » de la part du Rwanda. ( Lire l’intégralité de la décision de la Caf).

