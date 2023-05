Jack Ma, l'un des entrepreneurs les plus influents de Chine et fondateur d'Alibaba Group, va intervenir comme professeur invité au Tokyo College, un institut de recherche dirigé par la prestigieuse université de Tokyo. Cette annonce est survenue après une période de turbulences pour Jack Ma, suite à la suspension de l'introduction en bourse record de son entreprise Ant Group par les régulateurs chinois en novembre 2020. L'Université de Tokyo a déclaré que Jack Ma partagera sa riche expérience et ses connaissances pionnières sur l'entrepreneuriat, la gestion d'entreprise et l'innovation avec les étudiants et les professeurs de l'université.

Cette nomination est un témoignage de la reconnaissance de ses compétences dans ces domaines et de sa contribution à l'entrepreneuriat en Chine et dans le monde. Jack Ma est connu pour son parcours entrepreneurial remarquable, ayant fondé Alibaba en 1999, qui est devenu l'un des plus grands sites de commerce électronique au monde. Au fil des ans, il a créé d'autres entreprises telles que Ant Group, Alibaba Cloud, et Alipay, qui ont contribué à façonner l'économie numérique de la Chine.

Cependant, les récents déboires de Jack Ma avec les régulateurs chinois ont attiré l'attention des médias. En novembre 2020, Ant Group devait réaliser une introduction en bourse record, mais cela a été annulé au dernier moment par les régulateurs chinois, qui ont déclaré que l'entreprise avait violé les réglementations financières. Peu de temps après, Jack Ma a été critiqué publiquement par les autorités chinoises pour ses propos sur la réglementation financière en Chine. Depuis, il a été relativement discret en public.

La nomination de Jack Ma en tant que professeur invité à l'Université de Tokyo est une étape importante pour lui, car cela lui permet de poursuivre sa passion pour l'entrepreneuriat et l'innovation. Cela peut également être interprété comme un signal que Jack Ma est en train de revenir sur le devant de la scène après sa période de silence. En tout cas, cette nomination offre une belle opportunité aux étudiants et aux professeurs de l'Université de Tokyo d'apprendre de l'expérience de l'un des plus grands entrepreneurs du monde.