La Turquie continue de montrer sa volonté de se positionner comme un acteur majeur dans le domaine de l'armement, en particulier dans le secteur aérospatial. Avec le lancement réussi du Hürjet, un avion de chasse supersonique développé par Turkish Aerospace Industries (TAI) depuis 2017, la Turquie fait un pas de plus vers cette ambition. Le Hürjet a récemment réalisé son premier vol d'essai, montrant que le développement de cet avion de combat léger avance à grands pas.

Équipé d'un turboréacteur General Electric F404 lui permettant d'atteindre des vitesses de Mach 1.4 (1 700 km/h) et doté d'un rayon d'action de 2 200 km, le Hürjet est conçu pour des attaques air-air et air-sol. Ce biplace disposera de six points d'emport pour divers modules, tels que des missiles ou des nacelles.

La Turquie, en concurrence avec les géants mondiaux de l'armement tels que les États-Unis, la Russie, et les pays européens, souhaite renforcer sa propre industrie de défense. Dans ce contexte, l'introduction du Hürjet en 2025 dans l'armée de l'air turque est une étape importante pour l'expansion de ses capacités militaires. Ce nouvel avion remplacera les anciens Northrop T-38 utilisés pour la formation des pilotes et préparera également les pilotes pour le futur chasseur de 5e génération turc, le TF-X, attendu pour la fin de la décennie.

Outre le développement de chasseurs supersoniques, la Turquie a également investi dans le secteur des drones, devenant un leader mondial en la matière. Grâce à leur utilisation lors de récents conflits, les drones turcs se sont révélés être des atouts majeurs sur le terrain. L'expertise turque dans ce domaine en fait un concurrent sérieux pour les acteurs occidentaux déjà établis.