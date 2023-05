La ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, a réagi ce jeudi à l'attaque de drones contre le Kremlin qui a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Pendant que Moscou accuse ouvertement Kiev d'être responsable de cette attaque et que Kiev a nié être derrière celle attaque, la ministre française Catherine Colonna a refusé d'avancer toute hypothèse sur l'origine des drones interceptés à Moscou.

Interrogée sur cet événement, la ministre a qualifié cette attaque de « mystérieuse » et « étrange ». Elle a souligné qu'elle n'avait pas d'informations privilégiées sur cette affaire et qu'elle ne se livrerait donc pas au « petit jeu des hypothèses ». Catherine Colonna a également évoqué plusieurs explications possibles sans donner plus de précisions. «Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet épisode est étrange», a insisté la responsable française au micro de France Inter. La ministre française a par ailleurs insisté sur le caractère inexpliqué de cet événement qui demeure encore mystérieux.

Les origines de l'attaque ne sont pas encore clarifiées. Moscou accuse Kiev d'avoir vouloir porter atteinte à la vie du chef du Kremlin, le président russe Vladimir Poutine mais certains observateurs évoquent d'autres pistes. Il faut dire que les observateurs sont partagés sur la question et certains relèvent l'improbabilité de cette attaque à cause de la distance. Catherine Colonna a enfin souligné que dans des situations normales, ce type d'attaque est assez peu compréhensible.