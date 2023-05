L'Union africaine (UA) a récemment honoré le Togo pour ses réalisations remarquables en matière de sûreté et de sécurité aériennes. Cette distinction, présentée par Jamel Dridi, expert en aviation civile et facilitation, au nom de la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC), a été remise lors d'un atelier interrégional sur la facilitation et la sécurisation des frontières qui a eu lieu à Lomé les 10 et 11 mai. Le certificat de reconnaissance décerné au Togo atteste du rôle de leader que joue ce pays en Afrique et dans le monde dans le domaine de la sécurité aérienne.

Cet atelier interrégional, auquel ont participé environ 60 experts de 44 pays, a été l'occasion pour les participants d'échanger sur leurs expériences respectives et de discuter des dernières tendances en matière de sécurité et de facilitation des frontières. Le Directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC), le colonel Dokisime Gnama Latta, a profité de l'occasion pour souligner le rôle primordial du Togo dans le renforcement de l'intégration régionale dans le secteur de l'aviation. Il a particulièrement mentionné le rôle du président Faure Essozimna Gnassingbé, qu'il a qualifié de "champion du marché unique du transport aérien".

L'atelier a été organisé conjointement par la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC), la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) et l'Organisation arabe de l'aviation civile (OAAC). L'un des objectifs principaux de la réunion était de renforcer la coopération entre ces entités, d'améliorer la sécurité aux frontières et de faciliter l'échange de données sur les passagers. Il convient de souligner que cette réunion s'inscrit dans le cadre du projet Sûreté de l'aviation civile en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient (CASE II), un projet de 60 mois soutenu par l'UE avec une contribution financière de 8 millions d'euros.