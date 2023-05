L’année scolaire 2022-2023 tire progressivement à sa fin. Dans un arrêté interministériel année 2023 n°056/MEMP/MESTFP/DC/SGM/DIIP/ DEP/DEM/DEC/DIPIQ/DESG/DESTFP/SA 020SGG23 en date du 03 mai 2023, le gouvernement par le biais du ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi et le ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Salimane Karimou ont rendu public le calendrier de l’année scolaire 2023-2024 dans les établissements des enseignements maternel, primaire, secondaire général, technique et de la formation professionnelle.

Dans cet arrêté interministériel, la nouvelle rentrée scolaire est prévue pour le lundi 18 septembre 2023 et la pré-rentrée scolaire aura lieu du lundi 11 septembre 2023 au vendredi 15 septembre 2023 soit une semaine. (Lire l’intégralité de l’arrêté interministériel).