Un grave accident de circulation est survenu sur la route Hillacondji-Comè ce lundi 22 mai 2023. Une vie a été emportée dans cet accident. En plus de ce décès, huit blessés ont été enregistrés. Suite à un mauvais dépassement sur l'axe routier Hillacondji-Comè, une personne est décédée et huit personnes sont blessées. 09 passagers étaient à bord du véhicule accidenté qui quittait Hillacondji pour Cotonou. Après ce drame, le conducteur a pris la poudre d'escampette.

Pour rappel, un accident de circulation mortel s'est produit dans la matinée du vendredi 19 mai dans la commune de Tchaourou. Après un violant choc entre un camion et un petit véhicule, deux personnes se sont éteintes. Il s'agit du chauffeur du véhicule accidenté et d'une passagère. Plusieurs personnes ont été gravement blessées. En plus, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés suite à cet accident de circulation. Quelques jours avant l'accident de Tchaourou, plusieurs morts et des blessés ont été enregistrés dans la soirée du mercredi 17 mai 2023, aux environs de vingt heures, suite à un accident de circulation survenu sur l’axe Cotonou Porto-Novo. Sont impliqués de cet accident, un mini-bus communément appelé Tokpa-Tokpa et un camion. Ce drame serait dû à l'inattention du chauffeur du mini-bus. Les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital.