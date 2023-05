Débarqué du gouvernement le 17 avril 2023 lors du remaniement ministériel effectué par le président Patrice Talon, l’ancien ministre des Infrastructures et des transports, Hervé Hêhomey a écrit une lettre au président de l’Assemblée nationale, Louis Gbehounou Vlavonou pour lui signifier qu’il veut reprendre sa place de député puisqu’il a été élu sur la liste du parti Bloc Républicain lors des législatives du dimanche 08 janvier 2023. Par la lettre N° 0232/AN/PT/SP-C du 25 avril 2023, le président du parlement béninois a refusé d’accepter la demande de Hervé Hêhomey . Ce dernier est donc obligé de saisir la Cour constitutionnelle du Bénin qui, par décision DCC 23-168 du 11 mai 2023, autorise le retour de l’ex-ministre Hervé Hêhomey à l’Assemblée nationale car elle déclare contraire à la Constitution la lettre N° 0232/AN/PT/SP-C du 25 avril 2023 du Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbehounou Vlavonou.

Selon la Haute juridiction en matière constitutionnelle, « La suspension du mandat apparait comme une conséquence de la démission et on ne saurait opposer ici les deux notions ». Elle précise également que « cet article 92 confère lui-même un caractère provisoire à la cessation des fonctions en disposant que tout député qui se trouve en situation d’incompatibilité avec l’exercice de son mandat parlementaire suspend d’office celui-ci et que ‘’sa suppléance cesse à sa demande’’ » et que « le constituant n’a donc pas entendu organiser une occupation définitive du siège du député qui n’est appelé à cesser ses fonctions que provisoirement ». ( Lire l’ intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle ).