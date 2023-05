Beyoncé n’est plus à présenter, la chanteuse de 41 ans est l’une des personnalités les plus influentes du showbiz américain. Cela fait de nombreuses années maintenant que la compagne de Jay Z trône au sommet du RnB. Sa tournée internationale, "Renaissance" est sans doute l’un des évènements les plus attendus de l’année. Ce mercredi 10 mai, Queen B était du côté de Stockholm où elle a donné le premier concert de sa tournée. Comme il fallait s’y attendre, ce fut un spectacle grandiose auquel ont assisté près de 60 000 fans. Ces derniers sont venus du monde entier afin de participer à la première de Renaissance.

Pendant trois heures d’horloge, Beyoncé a comblé ses fans et elle a démontré qu’elle est bien l’une des références ultimes du showbiz mondial. La quadragénaire a interprété certains de ses plus grands titres comme "Crazy in Love", "Diva", "Sweet Dreams", "Love on Top", "Run The World" et "Drunk In Love". Cependant, le concert qui fut largement relayé sur les réseaux sociaux a tiqué divers internautes qui ont décelé des anomalies qui selon eux sont déroutantes. D’après de nombreux internautes, Beyoncé a réalisé une véritable apologie du diable à Stockholm.

Queen B est accusé d’avoir fait passer de façon subliminale des messages sataniques et démoniaques notamment lorsqu'elle interprétait le titre "Heated". "Des mains noires de démon s’enroulent littéralement autour de son corps et de ses pieds. Des ongles rouges sur des gants noirs, comme insidieux. Et elle parle en énigmes que personne ne comprend sauf elle. Ces célébrités vont vous mener droit dans le mur" a laissé entendre un utilisateur de Twitter.

Un autre a expliqué que Beyoncé a utilisé un mécanisme pour délivrer un message des Illuminatis aux plus jeunes. Des accusations improbables les unes que les autres ont ainsi circulé sur la toile en ce qui concerne la prestation de la chanteuse de 41 ans. Elle a déjà été la cible de ce genre d’accusation par le passé. Quoi qu’on en dise, le show de ce mercredi à Stockholm a donné le ton et les fans attendent impatiemment la suite.