Le divorce est un processus souvent marqué par le chagrin, la confusion et l'incertitude. Pour de nombreuses personnes, la dissolution d'un mariage représente un bouleversement majeur dans leur vie. Ce défi est particulièrement difficile aux États-Unis, où le taux de divorce est parmi les plus élevés au monde, classé sixième avec 40% à 50% des couples mariés qui déposent une demande de divorce. Le divorce est un processus complexe qui peut être encore plus compliqué lorsque les parties impliquées sont des figures publiques. C'est par exemple le cas de Bill et Melinda Gates. Leur divorce, finalisé le 2 août 2021, a été largement médiatisé et a suscité de nombreuses discussions sur les conséquences de la dissolution d'un mariage, en particulier lorsque les parties impliquées sont des figures publiques influentes et des philanthropes de premier plan.

Cependant, malgré la publicité et le tumulte entourant leur divorce, il semble que Bill et Melinda Gates aient réussi à maintenir un certain degré de civilité et de coopération pour le bien de leurs enfants. En effet, malgré leur divorce, ils se sont réunis pour célébrer la remise du diplôme de Master de leur fille, Jennifer Gates, à l'université de Columbia à New York. Jennifer, qui a 27 ans, a partagé une photo d'elle avec ses parents et son mari, Nayel Nassar, lors de la cérémonie. Diplômée en santé publique, elle semble suivre les traces de ses parents, à la fois très riches et engagés dans le domaine médical.

« Merci @columbiapublichealth pour cette incroyable opportunité éducative et tout mon entourage qui a rendu cela possible. Reconnaissante 🙏✨ », a-t-elle écrit pour légender la photo sur instagram. L'ex-couple Gates y a posé tout sourire pour accompagner l'heureuse élue du jour.

Pour rappel, aux USA, les femmes initient le divorce deux fois plus souvent que les hommes, avec près de 69% des divorces initiés par des femmes. Cette disparité est souvent attribuée à des attentes élevées et finalement non satisfaites d'un soutien émotionnel de la part des hommes selon certains rapports.