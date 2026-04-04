Chine : un Français exécuté pour trafic de drogue, Paris « consterné »

Quinze ans après sa condamnation à mort par un tribunal de Canton, un ressortissant français n’a pas échappé à la peine capitale chinoise. Chan Thao Phoumy, ressortissant français de 62 ans né au Laos, a été exécuté ce samedi 4 avril 2026 à Canton, dans le sud de la Chine, où il était détenu depuis sa condamnation à mort pour trafic de drogue prononcée en 2010 par un tribunal de cette même ville. Le ministère français des Affaires étrangères a confirmé le décès dans un communiqué publié en soirée.

Une condamnation vieille de quinze ans

Chan Thao Phoumy avait été jugé et condamné à mort par un tribunal de Canton il y a quinze ans. Les motifs précis de la condamnation — nature et quantité des stupéfiants en cause — n’ont pas été rendus publics par les autorités chinoises, conformément à la pratique habituelle de Pékin, qui ne communique pas de statistiques officielles sur les exécutions. La Chine reste, selon Amnesty International, le pays qui procède au plus grand nombre d’exécutions dans le monde chaque année, avec une application systématique de la peine capitale pour les infractions graves liées aux stupéfiants.

Paris dénonce, Pékin n’a pas répondu

Le quai d’Orsay a indiqué avoir multiplié les démarches diplomatiques pour obtenir une mesure de clémence, sans succès. « Nous avons appris avec consternation l’exécution à Canton de notre compatriote », écrit le ministère dans son communiqué, réaffirmant l’opposition de la France à la peine de mort « partout et en toutes circonstances » et appelant à son abolition universelle. Les autorités chinoises n’avaient pas réagi publiquement au moment de la publication de ce communiqué.

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Précédents étrangers

La Chine avait procédé, en mars 2025, à l’exécution de quatre citoyens canadiens condamnés pour des infractions liées à la drogue, malgré les appels à la clémence d’Ottawa. Pékin avait alors rejeté toute ingérence étrangère dans ses affaires judiciaires, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois réaffirmant la politique de « tolérance zéro » du pays en matière de criminalité liée aux stupéfiants.

Le gouvernement français n’a pas précisé, à ce stade, si des mesures diplomatiques formelles seraient engagées à la suite de cette exécution.