Bill Gates, le pionnier de l'informatique et cofondateur de Microsoft, a récemment fait une prédiction audacieuse pour l'avenir de l'internet. S'exprimant lors du événement AI Forward 2023, organisé par Goldman Sachs et SV Angel, Gates a déclaré que les moteurs de recherche tels que nous les connaissons seront bientôt chose du passé, remplacés par une nouvelle technologie qui pourrait transformer la façon dont nous interagissons avec le monde numérique. Selon Gates, l'avenir de l'internet réside dans le développement d'un assistant numérique personnel avancé.

Cette technologie éliminera complètement le besoin de moteurs de recherche, car elle sera capable d'anticiper et de répondre aux besoins de son utilisateur, tout en effectuant des tâches pour lesquelles les utilisateurs n'ont généralement pas le temps, comme la lecture. "Vous n'irez plus jamais sur un site de recherche, vous n'irez plus jamais sur un site de productivité, vous n'irez plus jamais sur Amazon", a déclaré Gates. L'assistant numérique personnel, soutenu par l'IA, transformera la façon dont nous interagissons avec le web, agissant comme une interface unique pour tous les services et informations dont nous avons besoin.

Article similaire IA : Bill Gates fait une nouvelle prédiction inédite Le milliardaire et co-fondateur du géant américain de la technologie, Microsoft, Bill Gates, s’est une fois de plus exprimé sur la question de l’intelligence artificielle…

Bill Gates a exprimé son souhait que Microsoft joue un rôle majeur dans cette transformation. "Je serais déçu si Microsoft n'intervenait pas", a-t-il déclaré, suggérant qu'il espère que son ancienne entreprise sera à l'avant-garde de ce changement. Cependant, bien qu'il soit optimiste quant à cette nouvelle technologie, Gates a également évoqué le risque potentiel de perte d'emploi posé par ces développements. Les robots alimentés par l'IA ont le potentiel de remplacer certaines professions et de transformer le paysage du travail comme nous le connaissons.

Le futur que Bill Gates envisage pour l'internet est à la fois passionnant et un peu intimidant. Si sa prédiction se réalise, nous pourrions voir une transformation radicale de notre façon d'interagir avec le monde numérique. Cependant, comme avec toutes les nouvelles technologies, il sera essentiel de s'attaquer aux problèmes potentiels et aux défis éthiques qui pourraient se poser, tout en veillant à ce que les bénéfices de cette nouvelle technologie soient accessibles à tous.