Le Bloc Républicain montre quelques soubresauts dans la commune d’Adjohoun. Le maire de la commune, bien qu’étant du BR n’a pas hésité à interdire une journée de réflexion prévue pour ce samedi 13 mai initiée par une frange de la coordination en réponse à un courrier du coordonnateur communal. Ce n’est pas du tout l’entente au niveau de la coordination BR de la commune d’Adjohoun. Depuis quelques jours, les militants et les membres de cette coordination n’ont pu accorder leurs violons sur l’organisation d’une journée de réflexion pour faire le bilan des élections législatives du 08 janvier dernier. Le coordonnateur Vincent Lézinmè affirme n’avoir pas donné son quitus pour l’organisation de cette activité.

Et pour cause, dit-il, l’argent qui veut être utilisé pour mener cette activité devrait servir à la mobilisation des militants lors de la campagne pour les législatives. Et que donc, affecter cet argent à l’organisation d’une journée de réflexion n’est qu’un détournement de fonds. Malgré cette opposition, complète-t-il, trois membres de la coordination avec à leur tête le trésorier général ont poursuivi leur projet et ont commencé à envoyer des cartons d’invitations signés par le coordonnateur qui s’est pourtant opposé à l’organisation et a refusé d’associer son nom à cela. Le maire de la commune François Zannougbo, lui-même membre de cette coordination, et bien d’autres ont commencé à interpeller le coordonnateur sur cette activité. Ce dernier, a, à chaque fois, décliné ses responsabilités.

Ayant donc compris que l’activité est organisée par une minorité qui n’a associé ni le maire, ni le coordonnateur communal, des militants ont décidé d’y aller pour contester et s’insurger contre les organisateurs. Fort de ces déclarations, le coordonnateur a écrit au maire le vendredi 12 mai pour l’informer de la situation. « Je viens très respectueusement, par la présente, vous informer que je ne suis, ni de près, ni de loin, associé à la journée de réflexion du Bloc Républicain prévue pour se tenir le samedi 13 mai 2023 au centre Vignon d’Adjohoun dans le cadre bilan des législatives de janvier 2023 en ma qualité de coordonnateur communal BR. En conséquence, je décline toute responsabilité des déconvenues qui pourraient en découler.

Alors, je vous suggère de prendre toutes les dispositions que vous imposent les lois et règlements de la République », a-t-il déclaré dans son courrier. Le même jour, le maire interdit ladite journée de réflexion. Dans le courrier adressé au commissaire d’arrondissement d’Adjohoun, il écrit : « En conséquence et pour prévenir toute situation de risque de trouble à l’ordre public, je vous demande de veiller à la non tenue de cette activité ». Cette situation vient s’ajouter à la vague de récriminations contre la gestion faite du parti depuis quelques semaines et qui amène certains à dire qu’il y a une crise.