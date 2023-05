Le ministère néerlandais de la Défense a récemment annoncé son intention d'acheter des bombes et des missiles pour armer ses drones MQ-9A Reaper. Cette décision fait suite à une décision de principe déjà prise par le gouvernement de La Haye. Le secrétaire d'État à la Défense, Christophe van der Maat, a confirmé cette initiative, qui représente un investissement estimé entre 100 et 250 millions d'euros. Actuellement, la force aérienne néerlandaise (KLu) dispose de quatre drones MQ-9A Reaper, également connus sous le nom de "Remotely Piloted Aircraft Systems" (RPAS), des systèmes d'avion pilotés à distance.

Ces drones sont principalement utilisés pour des missions de reconnaissance et ne sont pas encore équipés d'armes. Toutefois, quatre autres appareils armés devraient être livrés en 2026. Selon le ministère de la Défense, l'évolution de la menace depuis 2011 a été un facteur déterminant dans la décision d'armer ces drones. Initialement, l'objectif principal était de collecter des informations et de mener des missions de surveillance. Cependant, avec les changements survenus dans le contexte géopolitique mondial, il est devenu primordial de pouvoir garantir la protection des troupes néerlandaises engagées sur le terrain.

En outre, dans des opérations où le temps joue un rôle crucial, il est clair que si le drone, qui a recueilli des informations, est capable de frapper immédiatement, plutôt que de transférer ces données à un autre système d'armes, cela représente un avantage indéniable. Au cours des dernières années, les conflits et les rivalités entre l'Occident, la Russie et la Chine ont pris une ampleur croissante, influençant les dynamiques géopolitiques mondiales. Les divergences idéologiques, les intérêts économiques et les enjeux de puissance ont alimenté ces tensions.

L'Occident, principalement dirigé par les États-Unis, s'est confronté à la Russie sur des questions telles que l'Ukraine et la Syrie, tandis que les relations avec la Chine se sont tendues en raison de différends commerciaux, technologiques et territoriaux. Les rivalités se sont intensifiées dans des domaines tels que la cybersécurité, l'influence régionale et la course aux armements. Ces tensions complexes continueront de façonner les relations internationales dans les années à venir, nécessitant un dialogue et une coopération constructifs pour prévenir l'escalade des conflits.