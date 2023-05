Depuis sa prise de pouvoir en octobre dernier, le Capitaine Ibrahim Traoré se fait rare dans les médias. Ce jeudi 04 mai, le président de la transition a livré un entretien médiatique où il s’est exprimé sur l’état de la nation. Avec son style direct, le jeune capitaine a répondu sans langue de bois aux questions des journalistes. D’emblée, le chef de l’État a tenu à mettre en garde tous ceux qui vont mettre des bâtons dans les roues de la transition qu’il dirige. Ibrahim Traore a laissé entendre que son équipe gouvernementale est au courant qu’il ya des personnes "mal intentionnées" qui ont pour projet de déstabiliser le pouvoir de la transition.

Le président burkinabè appelle ces individus à savoir raison garder et à se placer du bon côté de l’histoire. "Beaucoup nous ont reproché d’être trop gentils. À partir d’un certain moment, on va arrêter d’être gentil. On voit beaucoup de choses se passer. De l’argent rentre pour mobiliser des gens et essayer de déstabiliser tout. Mais je crois qu’on va mobiliser certains pour leur permettre d’aller défendre la patrie au front parce que nous voulons être concentrés sur la guerre". En ce qui concerne le financement du terrorisme, Ibrahim Traoré a déclaré que malheureusement certains Burkinabè contribuent à financer le fléau.

Au cours d’une récente rencontre avec les forces vives de la nation, le ministre de la Défense, Kassoum Coulibaly a déclaré que le Burkina Faso lutte contre une coalition internationale qui menace ses intérêts. Selon Kassoum Coulibaly, diverses parties travaillent à saper les efforts de la transition. Ibrahim Traoré a abondé dans le même sens en signifiant que tous les moyens seront mis en œuvre pour remporter la guerre contre le terrorisme. "Ceux qui continuent de nous soutenir, nous les saluons. Ceux qui veillent sur la transition, je suis au courant. C’est ça qui nous motive. C’est ça qui motive les combattants sur le terrain." a notifié le président burkinabè.