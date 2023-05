La capitale ukrainienne a été une nouvelle fois plongée dans le chaos et la terreur lors d'une attaque nocturne "complexe" menée par des drones et des missiles comme l'a rapporté plusieurs médias dans leurs parutions depuis quelques heures. Cette escalade de violence survient alors que la guerre en Ukraine, déclenchée en février 2022, continue de faire de nombreuses victimes de part et d'autre. En Russie comme en Ukraine, différentes versions des faits sont ventilées dans les médias internationaux qui s'intéressent à cette actualité.

Différentes versions émergent dans les médias après la salve de missiles russes qui a frappé Kiev ces dernières heures. Le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiï Reznikov, a déclaré que six missiles hypersoniques russes de type Kinjal avaient été abattus lors de cette attaque. Les missiles Kinjal sont connus pour être plus difficiles à intercepter, comme l'a annoncé le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine qui les a présenté comme "invincibles". Dans un message sur Twitter, le ministre a salué ce "nouveau succès incroyable" en précisant que 12 autres missiles avaient également été neutralisés.

Article similaire Explosions après des tirs russes, cacophonie autour de la cible Dans la nuit du samedi13 mai, un dépôt de munitions à Khmelnitsky, dans l'ouest de l'Ukraine, a été la cible d'une attaque attribuée aux forces…

Selon des sources généralement bien introduites, les défenses anti-aériennes ukrainiennes auraient été rapidement déployées pour repousser cette attaque "complexe", qui aurait été menée depuis plusieurs directions simultanément, impliquant l'utilisation de drones, de missiles de croisière et potentiellement de missiles balistiques. Dans un communiqué publié sur son compte Telegram, l'autorité militaire de Kiev a qualifié cette attaque d'"exceptionnelle par sa densité", soulignant que la plupart des cibles ennemies avaient été détectées et détruites.

De son côté, l'armée russe a confirmé avoir frappé des installations militaires en Ukraine avec un barrage de missiles, affirmant avoir touché toutes les cibles visées. Le ministère de la Défense russe a déclaré que les frappes avaient visé des points de déploiement des forces armées ukrainiennes, ainsi que des dépôts de munitions et d'armes occidentales. Ils ont également prétendu avoir détruit un système antiaérien américain Patriot à Kiev et intercepté sept missiles britanniques Storm Shadow.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, ce n'est pas la première fois que différentes versions émergent de part et d'autre créant la confusion autour des informations qui sont distillées. Pour preuve, l'année dernière, Moscou disait avancer à Severodonetsk. Une information rapidement démentie par la partie ukrainienne. En effet, Sergueï Choïgou, le ministre russe de la Défense avait affirmé que "la prise de contrôle de sa zone industrielle et des localités voisines se poursuit". "Nos soldats réussissent à repousser l'assaut dans la ville de Severodonetsk", avait rétorqué l'état major ukrainien.