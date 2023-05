C’est désormais officiel. Le Sénégal a déposé le lundi 22 mai 2023 au Caire en Egypte sa candidature pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) 2027. Le dépôt des dossiers sénégalais a été annoncé par le vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Saydou Sow. Il faut signaler que le 27 avril 2023, la Confédération africaine de football (Caf) a révélé que quatre déclarations de candidature ont été reçues en ce qui concerne l’organisation de la Can 2027. Il s’agit de l’Algérie, du Botswana, de l’Egypte et de la candidature conjointe du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie.

Aussi, le 23 mai 2023 est la date retenue par l’instance faîtière de football pour que les pays candidats puissent soumettent leur dossier final ainsi que tous les documents pertinents. Du 1er juin au 15 juillet 2023, la CAF effectuera des visites d’inspection dans les pays candidats. Rappelons que le Sénégal a déjà organisé la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) en 1992. Le pays organisateur de cette Can 2027 sera certainement connue le 13 juillet 2023 à Cotonou lors de la 45ème Assemblée générale ordinaire de la Caf.